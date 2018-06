30-06-2018 12:38

Município da Guarda com apoios para recuperação de áreas ardidas

A Câmara Municipal da Guarda viu aprovadas duas candidaturas pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, no âmbito da Estabilização de Emergência Pós-Incêndio, para fazer face aos prejuízos causados pelos fogos de 2017. Segundo a autarquia, o investimento total para a execução de todas as intervenções propostas é de 520 mil euros.

O município da Guarda foi ainda contemplado com um milhão de euros, ao abrigo do Fundo Ambiental, por intermédio da Agência Portuguesa do Ambiente, para intervenções «urgentes e inadiáveis» de normalização de linhas de água. Estes apoios vêm permitir ao município «colmatar fragilidades e problemas concretos que resultaram dos incêndios e, dessa forma, promover cada vez mais a qualidade de vida», disse o vice-presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, acrescentando ainda que que sem os apoios financeiros «seria mais difícil a recuperação, quer ambiental, quer também psicológica das pessoas».