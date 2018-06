29-06-2018 17:38

Homem de 33 anos identificado por contrafação em Trancoso

Um homem de 33 anos foi hoje identificado por crime de contrafação em Trancoso. No decorrer de uma ação de fiscalização no acesso à feira semanal, o Comando Territorial da Guarda apreendeu 78 peças de vestuário e calçado no valor de 4.020 euros. Foi dado conhecimento dos factos ao Tribunal Judicial de Trancoso.