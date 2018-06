29-06-2018 16:59

Acidente entre ambulância e veículo ligeiro em Cortiçô da Serra

Ocorreu esta tarde um acidente em Cortiçô da Serra (Celorico da Beira) entre uma ambulância da corporação de Bombeiros de Gouveia e um veículo ligeiro. Do acidente resultaram três feridos ligeiros, segundo apurou O INTERIOR, e no local estiveram nove operacionais com três viaturas (duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento).