29-06-2018 16:13

Constituído arguido por furto qualificado na Arrifana

Um homem de 20 anos foi constituído arguido por três furtos qualificados na Arrifana (Guarda). «A detenção ocorreu no âmbito de uma queixa apresentada no Posto Territorial da Guarda, dando conta que o arguido teria furtado da empresa de distribuição de encomendas onde trabalha, raspadinhas da Santa Casa da Misericórdia no valor de 4 mil euros, vários cheques e a quantia monetária de 650 euros», é referido pelo Comando Territorial da Guarda. Os militares, no decorrer das diligências, abordaram o suspeito, tendo recuperado várias raspadinhas no valor de 1.900 euros. O suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime e por ofensas à integridade física, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.