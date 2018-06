29-06-2018 15:11

XII Concentração Motard hoje e amanhã na Guarda

Decorre entre hoje e amanhã a XIIª Concentração Motard na Guarda, organizada pelo Moto Clube local. O recinto abriu às 14 horas junto à sede da coletividade, no Bairro do Torrão, e pelas 19 horas haverá um jantar, seguido das atuações dos Smoke on the Motor, Slash n’Roses e de um DJ residente. No sábado haverá desfile motard pelas ruas da cidade (15h30), uma demonstração de “Freestyle” (17h30) e uma sessão de “bike wash” (18h30). Pelas 22 horas atuarão os guardenses Sexta Feira Santa, numa noite que inclui o imprescindível espetáculo de striptease (23 horas) e um tributo aos Xutos (meia-noite). Durante a concentração haverá uma feira motard e zona de campismo. O Moto Clube da Guarda foi fundado a 20 de abril de 1986. É um dos mais antigos do país e tem perto de 300 sócios.