29-06-2018 12:20

Acampamento distrital de bombeiros em Trancoso a partir de hoje

A Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda vai realizar, entre hoje e domingo, o Acampamento Distrital da Juventude e o XV Encontro Distrital do Quadro de Honra, em Vila Franca das Naves (Trancoso). Os eventos são promovidos pela Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, conjuntamente com a Comissão Coordenadora da Juvebombeiro e com o apoio do município de Trancoso. Segundo a organização, o acampamento destina-se aos jovens bombeiros de todas as corporações do distrito da Guarda e pretende promover «uma cidadania ativa e participativa e fomentar o espírito de equipa».