29-06-2018 09:37

Simpósio sobre envelhecimento ativo e saudável no Sabugal

O auditório municipal do Sabugal acolhe, hoje , o II Simpósio Sabugal + Social dedicado à temática do envelhecimento ativo e saudável.

Durante os trabalhos, que começam pelas 10 horas, vão ser abordados temas como "Turismo Acessível e Envelhecimento Ativo", "Educação Sénior e Envelhecimento Ativo" e "Saúde Local e Envelhecimento Ativo".

A atividade é organizada pelo município do Sabugal.