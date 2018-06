28-06-2018 18:19

Torneio sub-9 e sub13 de futebol em Almeida

O município de Almeida organiza hoje e amanhã um torneio de futebol de sub-9 e sub-13.

Participam no primeiro escalão as equipas do Estrela Almeida, Celta de Vigo (Espanha), Benfica, Sp. Vilar Formoso, Sp. Braga e Académico de Viseu, repartidas por dois grupos. No segundo competem o Estrela Almeida, UD Belmonte, Marítimo, Sp. Vilar Formoso, Celta de Vigo e Benfica e Castelo Branco, igualmente divididas em dois grupos. Os jogos decorrem no estádio municipal de Almeida e no Campo José Júlio Balcão, em Vilar Formoso.

As finais dos dois escalões estão marcadas para amanhã, às 17 e 18h15, respetivamente, no municipal de Almeida. O torneio conta com o apoio da Associação de Futebol da Guarda.