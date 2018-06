28-06-2018 14:39

Côa Parque recebe 500 mil euros

A Fundação Côa Parque, sediada em Vila Nova de Foz Côa, vai receber este ano 500 mil euros do Fundo de Fomento Cultural e da Direção-Geral do Património Cultural, de acordo com um despacho publicado em “Diário da República” no passado 18 de junho.

O documento, emitido pelos Ministérios das Finanças e da Cultura, revela que as fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura vão receber este ano cerca de 23 milhões de euros daquele fundo. A Fundação Casa da Música é a que recebe mais, 8,2 milhões de euros, seguindo-se a Fundação Centro Cultural de Belém (7 milhões de euros), a Fundação de Serralves (4,2 milhões) e a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (2,1 milhões) Depois da Côa Parque surgem a Fundação Museu do Douro 410 mil euros), a Fundação Arpad Szénes - Vieira da Silva (360.212 euros) e a Fundação Dr. Ricardo do Espírito Santo Silva (164.000 euros). No diploma, os dois ministérios assinalam que as transferências publicadas consideram «as reduções» a que o financiamento destas instituições «foi sujeito nos últimos anos». Por isso «importa assegurar que aquelas fundações sejam dotadas dos meios necessários à cabal prossecução das atribuições de interesse público, que lhes estão legal e estatutariamente atribuídas».