28-06-2018 12:32

“Designer de Moda por uma tarde!” no Museu de Lanifícios

O Museu de Lanifícios organiza hoje o ateliê “Designer de Moda por uma tarde!”, dirigido a crianças com mais de 12 anos. Em formato de oficina de cerca 3h30, foi concebido como uma introdução ao design de moda por se basear na metodologia Fashion Thinking Canvas. Os participantes iniciam a atividade com uma visita guiada ao museu e, no final da visita, de forma individual ou em grupo, planeiam a sua “coleção de moda”. A atividade decorre durante a tarde, entre as 14h30 e as 18h00, no Núcleo da Real Fábrica Veiga (Oficina Têxtil). O ateliê é gratuito, mas é necessária inscrição prévia pelo telefone 275 241 411 ou através do E-mail muslan@ubi.pt. Está limitado a 15 participantes.