28-06-2018 11:48

Figueira de Castelo Rodrigo atribui subsídios a agricultores locais

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo entregou este mês 22 mil euros de apoios financeiros aos agricultores do concelho que apresentaram candidaturas ao regulamento "Figueira + Verde" e "Empreende + Figueira". Segundo o presidente do município, Paulo Langrouva, a autarquia apoiou 21 candidaturas com a atribuição de cerca de 22 mil euros de apoios financeiros para um investimento global de cerca de 60 mil euros. O regulamento foi aprovado há cerca de um ano e, de acordo com o autarca, até à presente data o município recebeu cerca de 315 candidaturas que totalizam «mais ou menos um investimento global da ordem dos 160 a 180 mil euros». Para além da ajuda à aquisição de equipamento adicional, estão também garantidos apoios para a abertura de furos de água, para a instalação de vedações nos terrenos ou para a plantação de árvores de fruto ou de vinha, entre outros.