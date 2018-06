27-06-2018 18:46

Feira de São Tiago na Covilhã já tem data marcada

A tradicional Feira de São Tiago está de regresso à Covilhã entre 13 2 25 de julho, no Complexo Desportivo.

Entre tasquinhas, parque de diversões animação com artistas locais, fazem parte do programa Rogério Charraz (13), Mickael Carreira (14), Cuca Roseta, José Cid (20) e D.A.M.A (21).