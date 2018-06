27-06-2018 14:52

Angola homologa acordo de cooperação entre a UBI e a Universidade Katyavala Bwila

O Governo de Angola reconheceu a mais-valia da parceria assinada entre a Universidade da Beira Interior (UBI) e a Universidade Katyavala Bwila, sediada na província de Benguela. O protocolo de cooperação subscrito pelos reitores de ambas as instituições em janeiro deste ano foi homologado pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo.