27-06-2018 12:58

CEI promove Oficina de História

Está a decorrer, até dia 6 de julho, a segunda edição da Oficina de História da Guarda, na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI).

O objetivo é levar os participantes a colaborar na pesquisa e produção de conteúdos sobre a Guarda e a região através do tempo, que serão postos à disposição do público através da Internet. A atividade é dirigida por Rita Costa Gomes, professora de História na Universidade de Towson (Estados Unidos) e autora do livro “A Guarda Medieval”, e procura uma atualização dos conhecimentos sobre o passado da Guarda, sendo dada prioridade à divulgação de fontes históricas e arqueológicas pouco conhecidas ou inéditas.