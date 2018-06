27-06-2018 10:20

Cerca de 25 mil visitantes passaram pela rede de equipamentos museológicos de Belmonte

Cerca de 25 mil visitantes passaram pela rede de equipamentos museológicos do concelho de Belmonte no primeiro trimestre deste ano. Os números foram apresentados na última reunião pública do executivo onde foi analisado o relatório de atividades realizadas pela empresa municipal entre janeiro e março deste ano. Em relação a 2017, verifica-se um aumento de sete mil visitantes em igual período de tempo.