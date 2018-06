25-06-2018 17:38

Covilhã vence prémio de melhor stand da BTL 2018

A Covilhã recebeu o prémio de "Melhor Stand Público Nacional da Bolsa de Turismo de Lisboa 2018". A cerimónia decorreu hoje, no Pateo FIA, e contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, do presidente da Comissão organizadora da BTL, Vítor Neto, e do presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado. O stand que representou a Covilhã na BTL conjugava «de forma equilibrada o melhor do passado, presente e futuro da nossa cidade, sempre ligado à lã: dos tempos áureos dos lanifícios à atual utilização nas mais variadas formas artísticas», disse o presidente da Câmara, Vítor Pereira.