24-06-2018 20:03

Representantes internacionais de Natação, Remo e Canoagem no CAR do Pocinho

Um grupo de representantes das Federações de Remo, Canoagem e Natação de Águas Abertas de diversos países esteve presente no Centro de Alto Rendimento de Remo e Canoagem do Pocinho nos dias 12 e 13 de junho. Cada um dos representantes de Angola, Suécia, Escócia, Alemanha e Austrália teve a possibilidade de conhecer as infra-estruturas do CAR e as valências diferenciadoras deste centro de Alto Rendimento. Segundo a autarquia, futuramente existirá a possibilidade de receção de equipas das federações mencionadas para os respetivos estágios de alta competição.