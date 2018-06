24-06-2018 13:36

Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo requalifica Torre de Almofala

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo está a proceder à requalificação da Torre de Almofala, classificada como monumento nacional, para que seja um «marco importante» na oferta turística do concelho. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, o antigo templo romano, que na Idade Média foi convertido em atalaia, estava para ser requalificado «há mais de 16 anos». A requalificação teve «finalmente» o aval da Direção Regional da Cultura do Centro e financiamento comunitário para a realização das obras no monumento que tem um valor histórico e patrimonial «incalculável», disse. «As obras já começaram. Estamos a falar de um investimento que vai para além do meio milhão de euros, em que vamos ter um financiamento comunitário da ordem dos 400 mil euros», esclareceu Paulo Langrouva.