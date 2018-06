23-06-2018 16:24

Brincolândia no Jardim Público da Covilhã

O Jardim Público da Covilhã recebe hoje, até às 23 horas, a oitava edição da "Brincolândia". Organizado pela Banda da Covilhã em parceria com a REMAX Ideias e a Coolabora, e com o apoio da UFCC e município da Covilhã, o evento contempla uma panóplia de atividades para os mais novos e não só.