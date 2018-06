22-06-2018 17:44

Estádio Municipal acolhe hoje 19º Meeting de Atletismo da Guarda

O 19º Meeting Internacional de Atletismo da Guarda e o Meeting Jovem decorrem hoje no estádio municipal da cidade mais alta.

As provas têm início pelas 19 horas e está prevista a participação de 185 atletas. O ex-atleta Fernando Mamede, antigo recordista do mundo dos 10.000 metros, é o padrinho do Meeting.

A organização é da Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio da autarquia.