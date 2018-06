22-06-2018 15:31

Conservatório regional de música da Covilhã dá concerto esta noite

Realiza-se esta noite o concerto de encerramento do ano lectivo 2017/2018 do conservatório regional de música da Covilhã. Em palco vão estar mais de uma centena de alunos pertencentes às orquestras de cordas, guitarras, sopros e coros. A iniciativa decorre a partir das 21h30 no grande auditório da faculdade de ciências da saúde da UBI.