22-06-2018 14:37

Daniela Reis sagra-se campeã portuguesa de contrarrelógio em Belmonte

A ciclista Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport) sagrou-se hoje pela quarta vez campeã portuguesa de contrarrelógio, ao ser a mais rápida nos 24,1 quilómetros percorridos em Belmonte. Num exercício individual em que foi claramente superior, Daniela Reis venceu em 38.43 minutos, menos 1.09 do que Maria Martins (Sopela), campeã de juniores em 2017, e 3.26 do que Soraia Silva (Sopela), vencedora do 'crono' em 2017. «Eu gostei mais ou menos do percurso. Tinha partes duras que me favoreciam e outras a descer e a rolar, que me prejudicavam pelo meu baixo peso, mas consegui ganhar tempo nas subidas e proteger-me nas descidas», disse. No sábado, Daniela Reis procura juntar o título de fundo ao de contrarrelógio, apostando nas cinco passagens pelo percurso final, que termina a subir. «É esse o objetivo. Somos cinco elites e todas queremos o título. Cada uma trabalhou para isso. Eu fiz o meu trabalho e vou jogar as minhas cartas», afirmou.