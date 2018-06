22-06-2018 12:28

Onofre Varela fala de Tomaz da Fonseca esta tarde na BMEL

O cartoonista e ilustrador Onofre Varela vai falar hoje (18 horas) de Tomaz da Fonseca, na Sala Tempo e Poesia da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda. O encontro é realizado no âmbito do destaque que no mês de junho a BMEL está a dar ao escritor, político, professor, jornalista, pensador e interveniente na construção da 1.ª República. Onofre Varela nasceu no Porto, em 1944, estudou pintura e seguiu uma carreira profissional de ‘designer' gráfico antes de entrar nos jornais como gráfico, ilustrador, cartoonista, autor de banda desenhada e cronista.