22-06-2018 11:42

Nacionais de Estrada de ciclismo decidem-se em Belmonte

Belmonte é a capital do ciclismo até domingo por ocasião do Campeonato Nacional de Estrada para corredores de elite e sub-23.

A prova mais esperada é a de elite masculina e sairá para a estrada às 11 horas de domingo e terá 181,8 quilómetros. Será a oportunidade de ver a maioria das estrelas do ciclismo português em competição no território nacional, pois estarão presentes as nove equipas continentais e as cinco equipas de clube.

Também grande parte do pelotão “emigrante” vai bater-se pelos títulos nacionais, estando confirmada a presença de Joaquim Silva, José Gonçalves, José Mendes, Nelson Oliveira, Ricardo Vilela, Rúben Guerreiro e Tiago Machado. A organização, a cargo da Federação Portuguesa de Ciclismo e município de Belmonte, conta com a participação de cerca de duas centenas de corredores, mais as respetivas equipas de apoio, jornalistas e adeptos.

Hoje, já se correm as provas de contrarrelógio de elite feminina, elite masculina e sub-23, enquanto no sábado realizam-se as provas de fundo femininas (elite, juniores, cadetes e masters) e de sub-23 masculinos. No domingo terá lugar a corrida de elite masculina.