22-06-2018 11:01

Pinhel e Foz Côa recebem concertos de ópera

Os concelhos de Pinhel e Vila Nova de Foz Côa são dois dos seis municípios que este ano recebem concertos de ópera, de Tchaikovsky a Verdi, no âmbito do programa "Ópera no Património", que procura valorizar espaços da região Centro através da música. A 18 de agosto, a Praça do Município de Foz Côa acolhe a ópera "La Traviata", de Verdi. O Largo da Igreja São Luís, em Pinhel (a 24 de agosto), recebe "Sansão e Dalila", obra de Camile Saint-Saens. Para além da ópera, haverá concertos de câmara e coral sinfónico, em Foz Côa de 16 a 19 de agosto e em Pinhel de 22 a 25 de agosto. O projeto arrancou em 2017 e termina em 2019, estando previsto realizar 91 atividades por ano.