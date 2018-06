21-06-2018 18:08

Nobel da Paz 2017 estará no Boom Festival

O Nobel da Paz 2017, Leo Hoffmann-Axthelm, ativista da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, dará uma conferência de imprensa em Idanha-a-Nova, no Boom Festival, no dia 24 de julho, às 20 horas.