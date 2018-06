21-06-2018 17:20

Termas Centro e Turismo Centro lançam Guia das estâncias termais da região

Apresentado nas termas do Luso (Mealhada) como «um compêndio de informação essencial sobre as estâncias termais da região centro e a sua envolvência», o "Guia Termas Centro de Portugal" resulta de uma parceria entre a associação Termas Centro e a Entidade Regional Turismo Centro. O Guia terá uma edição em papel, que estará disponível gratuitamente em estabelecimentos hoteleiros, postos de turismo e outras instituições ligadas ao setor. A Termas Centro lançou também um website que terá uma versão eletrónica da publicação, a que acrescenta «informação útil sobre cada uma das estâncias» termais (http://www.termascentro.pt/). A Termas Centro promete para breve uma aplicação «onde os clientes são convidados a aprender sobre as termas e a sua envolvência» através de jogos, assim como a plataforma de e-commerce. As estâncias termais que integram o projeto são Termas de Alcafache, Termas de Almeida - Fonte Santa, Termas de Águas - Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da Rainha, Termas do Carvalhal, Termas da Curia, Termas do Cró, Termas da Ladeira de Envendos, Termas de Longroiva, Termas de Luso, Termas de Manteigas, Termas de Monfortinho, Termas de Monte Real, Termas de Sangemil, Termas de S. Pedro do Sul, Termas de Unhais da Serra, Termas de Vale da Mó.