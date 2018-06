21-06-2018 16:03

Mostra escolar a decorrer no Agrupamento do Teixoso

A ensinARte – Mostra de Teatro Escolar da Beira Interior está a decorrer no Agrupamento de Escolas do Teixoso (Covilhã).

A oitava edição da atividade começou na segunda-feira e termina no sábado com o objetivo de tentar «colmatar a falta e ou inexistência do ensino artístico nos currículos escolares».

Durante a mostra há espetáculos diários e com entrada livre, sendo que pelo palco do estabelecimento de ensino já passaram o projeto iniciArte, do Agrupamento do Teixoso, na segunda-feira; os grupos de teatro da Escola Guilherme Correia de Carvalho (Seia), na terça, e do Agrupamento de Escolas de Seia, na quarta.

Hoje (21h30) atua o Ensemble de Percussão da Escola Profissional de Artes da Beira Interior (EPABI) e amanhã será a vez do grupo de teatro do Agrupamento de Escolas do Teixoso entrar em cena com a peça “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”.

No sábado o projeto UNIdades UNIdas apresenta “Carochinha à janela” (15 horas), seguindo-se o jardim de infância do Teixoso com o espetáculo “Reformar, Recriar e Revestir”.

A mostra tem organização conjunta da ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes e do agrupamento escolar.