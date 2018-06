21-06-2018 14:30

Alexandre Luís eleito Académico Correspondente da Academia de Marinha

Alexandre António da Costa Luís, docente da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (FAL-UBI), recebeu o Diploma da Academia de Marinha que o elegeu como Membro Correspondente (Classe de História Marítima). O elemento do Departamento de Letras recebeu o Diploma da mão do Almirante Francisco Vidal Abreu, presidente do Conselho Académico da Academia de Marinha, numa cerimónia realizada a 12 de junho. Alexandre Luís é doutorado em Letras, área de História, especialidade de História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, e desempenhou recentemente o cargo de Vice-Presidente da Faculdade de Artes e Letras. É investigador do LabCom.IFP - Comunicação Filosofia e Humanidades.