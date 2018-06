21-06-2018 12:51

Viagem pelo mundo das profissões no Sabugal

O município do Sabugal organizou hoje, na praia fluvial local, uma viagem pelo mundo das profissões, destinada aos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do concelho. Segundo a autarquia, a iniciativa pretende que os participantes «adquiram conhecimentos acerca das várias profissões, nomeadamente no que se refere ao desempenho dos papéis associados a cada uma delas, contribuindo para a valorização das mesmas e educando, assim, para a cidadania». A viagem pelo mundo das profissões surge no âmbito do Plano Integrado de Combate ao Insucesso Escolar "Educa+ Sabugal", através do qual o município visa «desenvolver atividades e medidas educativas promotoras de inclusão, sucesso educativo e prevenção de abandono escolar».