20-06-2018 17:02

CHCB vence prémios Almofariz 2018 na categoria "Farmácia hospitalar do ano"

No dia 9 de junho, os Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) foram distinguidos com o galardão Farmácia Hospitalar do Ano, categoria instituída pela primeira vez na edição de 2018 dos prémios Almofariz, uma iniciativa anual da Revista Farmácia Distribuição.