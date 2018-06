20-06-2018 15:44

Mulher que matou filho de 11 anos na Catraia do Sortelhão confessa crime

Uma mulher acusada de matar o filho de 11 anos confessou hoje o crime, no Tribunal da Guarda, na primeira sessão do julgamento em que está acusada de homicídio qualificado.

«Estava na minha cabeça fazer isso para o proteger», disse Ilda Gonçalves, indicando que todos os factos que constam da acusação «são verdadeiros». O crime ocorreu a 12 de setembro de 2017, na residência da família, na Catraia do Sortelhão, anexa da freguesia de Santana de Azinha, no concelho da Guarda, quando a mulher de 47 anos, desempregada, que sofria de depressão, decidiu matar o filho, asfixiando-o com um cachecol, tomando depois comprimidos para também colocar termo à própria vida.

Nesta sessão, a arguida disse que andava há dois anos a pensar em matar-se e em «levar» o filho com ela. Quando o juiz lhe perguntou porquê, respondeu que estava na sua cabeça «fazer isso», assumindo que sofria de depressão e que não andava a ser medicada.