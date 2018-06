20-06-2018 12:30

Provas do Concurso de Vinhos da Beira Interior terminam esta quarta-feira

Termina hoje no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda, o 11º Concurso de Vinhos da Beira Interior.

Este ano estão à prova 72 vinhos, entre brancos, tintos e rosados das categorias DO Beira Interior e IG Terras da Beira de 25 produtores. A avaliação é feita em prova cega por um júri composto por enólogos, escanções, membros da hotelaria e restauração, críticos de vinhos, membros das câmaras de provadores de outras comissões vitivinícolas.

O júri é presidido pelo prestigiado crítico de vinhos Aníbal Coutinho. Este ano e pela primeira vez o concurso será realizado numa aplicação informática criada para o efeito.

Os resultados serão conhecidos a 7 de julho, durante um jantar de gala no Seminário do Fundão.