19-06-2018 11:07

Câmara da Mêda está a recolher fotografias antigas de Marialva

O Município da Mêda está a proceder à recolha de fotografias antigas da Aldeia Histórica de Marialva. Segundo a autarquia, as fotografias destinam-se a uma exposição a inaugurar, no dia 20 de julho, no Posto de Turismo de Marialva.

O Município apela a quem tiver fotografias antigas da aldeia de Marialva, que possam integrar a exposição, que entre em contacto através do endereço de correio eletrónico comunicacao@cm-meda.pt ou do número de telefone 279 883 525.