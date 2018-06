18-06-2018 18:37

Foragido de 19 anos detido no Fundão

Um homem de 19 anos foi detido, no Fundão, por violação de medida de coação de obrigação de permanência no domicílio com recurso a vigilância eletrónica, devido à prática de vários furtos qualificados, furto e uso de veículo e em estabelecimentos comerciais, na área de Castelo Branco e Fundão. O detido, que se encontrava foragido desde sábado, foi hoje presente ao Tribunal Judicial de Castelo Branco, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.