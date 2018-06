18-06-2018 18:07

Sistema de videovigilância para incêndios florestais na CIMBSE

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) assinou na sua última reunião do Conselho Intermunicipal um contrato para aquisição de um Sistema de Acompanhamento e Apoio Remoto à Decisão Operacional, no âmbito da prevenção e gestão de riscos de incêndio. O sistema, que prevê um investimento global de 753.900 mil euros, contempla a instalação de 17 torres de videovigilância e de apoio à decisão, cobrindo quase a totalidade do território da CIMBSE, que estarão ligadas a dois Centros de Gestão e Controlo, um na Guarda e outro em Castelo Branco. Com este investimento a CIMBSE pretende «dotar os agentes de proteção civil, especialmente bombeiros e GNR, de mecanismos que possibilitem uma intervenção mais rápida na verificação de riscos de incêndio e um apoio à decisão mais eficiente no combate aos fogos», é referido. Este projeto é apoiado por fundos da União Europeia através do Portugal 2020, no âmbito do POSEUR, com uma comparticipação de 85 por cento de Fundo de Coesão.