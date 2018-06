18-06-2018 17:41

Trabalhos do CICS-UBI da área da reprodução premiados pela Sociedade de Andrologia

Um projeto da área da reprodução desenvolvido por elementos do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (CICS-UBI) venceu a última edição do Prémio Professor Alexandre Moreira 2016-2017. O trabalho premiado intitula-se “Efeitos dos Disruptores Endócrinos nas Espermatogónias Estaminais: Onde se Enquadra o Papel Protector da Regucalcina?” e tem como autores Sara Correia (CICS-UBI), Mariana Feijó (CICS-UBI), Ans van Pelt e Sílvia Socorro (CICS-UBI). O prémio bienal, promovido pela Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução, tem um valor de cinco mil euros e foi entregue no decorrer dos XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução e XIV Reunião Ibérica de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução. No mesmo evento científico, o trabalho intitulado “Effect of Endocrine Disruptors in Spermatogonial Stem Cells: Where Does the Protective Role of Regucalcin Fit In?” foi distinguido com o segundo lugar do Prémio melhor poster da ESAU 2018. Tem como autores Sara Correia, Mariana Feijó, João Ramalho-Santos, Ans van Pelt e Sílvia Socorro.