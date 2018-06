18-06-2018 15:25

David Rodrigues venceu última etapa do Grande Prémio ABIMOTA

David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) venceu no domingo a última etapa do Grande Prémio de ciclismo ABIMOTA, entre Anadia e Águeda (156,3 quilómetros).

Foi a segunda vitória como profissional do corredor da Guarda. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.