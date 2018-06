18-06-2018 14:38

CHCB assinala Dia da Maternidade

O Centro Hospitalar Cova da Beira assinala, a partir das 16 horas, no Auditório do Hospital Pêro da Covilhã, o Dia da Maternidade, que se celebra hoje.

O evento, dirigido ao público em geral, tem entrada livre e começa com uma intervenção sobre "Procriação Medicamente Assistida para preservação da Felicidade”, proferida pelo especialista em Ginecologia/Obstetrícia do CHCB, Renato Martins. Seguem-se os enfermeiros Bruno Fernandes e Sandra Vicente, com a apresentação do trabalho “A maternidade fora de portas: ContactOB”.

Às 17h30, no mesmo espaço tem lugar a apresentação do livro KARKINOS: O velho / novo morador das mamas, apresentado pelo próprio autor, João Carlos Fortuna Campos, Cirurgião Geral, aposentado e sócio fundador da Associação de Mulheres Mastectomizadas “Ame e viva a vida”.