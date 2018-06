18-06-2018 11:36

UBI desenvolve projeto MOVES

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai desenvolver, nos próximos três anos, o projeto de investigação "MOVES - Monitorização Virtual de Multidões em Cidades Inteligentes", que visa desenvolver um sistema de vigilância multilíngue capaz de detetar multidões emergentes, identificando eventos crescentes que promovem alta concentração, alta energia e alta emoção nas redes sociais. Os trabalhos serão iniciados em julho, com financiamento do Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e poderão resultar na prevenção de possíveis reações de extremismo por parte de pequenos grupos.A investigação vai desenvolver-se integralmente na UBI, especificamente no HULTIG - Centro de Tecnologia da Linguagem Humana e Bioinformática e SOCIALAB - Soft Computing and Image Analysis Laboratory at UBI. Além de Sebastião Pais, docente do Departamento de Informática da UBI, fazem parte da equipa do MOVES João Paulo Cordeiro e Luís Alexandre, docentes do mesmo Departamento.O projeto foi aprovado pela FCT para um financiamento global superior a cerca de 240 mil euros e vai ter a duração de 36 meses.