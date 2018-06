18-06-2018 10:30

Jornadas parlamentares do PSD a partir de hoje na Guarda

As jornadas parlamentares do PSD começam esta segunda-feira na Guarda sob o tema da “Afirmação e valorização do Interior”

A sessão de abertura contará com intervenções de Álvaro Amaro (presidente da Câmara da Guarda), Carlos Peixoto (presidente da distrital do PSD e deputado) e Fernando Negrão (líder parlamentar). O presidente social-democrata, Rui Rio, fará o encerramento das jornadas na terça-feira, que vão também incluir intervenções de Miguel Cadilhe e Daniel Bessa.

Esta tarde os deputados sociais-democratas vão dividir-se por três visitas simultâneas: à Coficab, à maternidade da Unidade Local de Saúde (ULS) e à Proteção Civil. O primeiro painel acontece depois sobre o tema “Empresas e Coesão Territorial”, com as intervenções dos economistas Miguel Cadilhe, antigo ministro das Finanças de Cavaco Silva, e Daniel Bessa, que foi ministro da Economia do Governo do PS liderado por António Guterres.

Amanhã o painel será dedicado à Demografia e terá como oradores os professores universitários e especialistas no tema Eduardo Anselmo Castro, Maria Luís Rocha Pinto e Teresa Ferreira Rodrigues, que integra a Plataforma de Crescimento Sustentável.

A sessão de encerramento das jornadas está marcada para as 12h30, com intervenções de Fernando Negrão e Rui Rio.