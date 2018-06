17-06-2018 12:18

Triatlo David Vaz hoje no Fundão

O Triatlo David Vaz decorre esta tarde no Fundão com 750 metros de natação, 20,9 quilómetros de ciclismo e cinco quilómetros de corrida.

A prova, que conta para a Taça de Portugal – Distância Sprint, é organizada pelo município, Clube de Triatlo do Fundão, Grupo Convívio e Amizade nas Donas e Associação David Vaz, com apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal.

O início está marcado para as 12h30 na Barragem da Capinha. Paralelamente realiza-se também o Duatlo do Fundão - Circuito Regional Jovem.

O Triatlo David Vaz pretende homenagear «uma das pessoas que mais contribuiu para a construção do triatlo e da Federação na última década», decorrendo «na paisagem, nos percursos e na cultura da região que o viu crescer», adianta a autarquia.