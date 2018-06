16-06-2018 13:33

Fundação Côa Parque promove jornada cultural esta tarde

A Fundação Côa Parque associou-se à iniciativa Somos Douro, que está a decorrer desde 1 de junho e que leva fóruns, conversas, roteiros, oficinas e espetáculos a 19 municípios, para uma jornada cultural agendada para este sábado.

O dia começou com uma visita guiada ao Museu do Côa pelos arquitetos projetistas Camilo Rebelo e Tiago Pimental (organização da Ordem dos Arquitetos – Secção Regional Norte). Segue-se (14h30) a apresentação do concurso ponhaodouronomapa.pt, dirigido à comunidade youtuber, feita por Rita Ferro Rodrigues.

Às 15 horas haverá uma visita ao Parque Arqueológico do Vale do Côa, orientada pelo escritor João Pinto Coelho, vencedor do Prémio Leya. O dia termina (22 horas) com um espetáculo de música ao vivo e desenho digital, no espaço exterior do Museu do Côa, protagonizado por António Jorge Gonçalves, Ana Brandão e Filipe Raposo.