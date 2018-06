16-06-2018 12:09

Trancoso acolhe convívio internacional de dadores de sangue

Trancoso acolhe hoje o XXXII Convívio Nacional e o XXVI Convívio Internacional de Dadores de Sangue. As iniciativas são organizadas pela Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca das Naves e pela Federação das Associações de Dadores de Sangue, com o apoio da autarquia.

Segundo a organização, são esperadas «cerca de 2.500 pessoas, de todo o país e também de Espanha».

Durante a manhã houve uma sessão solene de homenagem aos dadores de sangue, um desfile pelas ruas da cidade e uma visita ao castelo. Para a tarde está prevista a entrega de lembranças às associações participantes e até ao encerramento do convívio, previsto para as 18 horas, continuarão os espetáculos musicais.

As atividades repartem-se entre o Pavilhão Multiusos e o parque municipal de Trancoso.