16-06-2018 11:50

ADE organiza torneio Diamantino Costa na Covilhã

Vinte e duas equipas disputam no fim-de-semana o 16º torneio “Diamantino Costa - Cidade da Covilhã”, que se realiza no complexo desportivo da AD Estação (ADE).

A competição envolve formações dos escalões sub-10 (Benfica e Castelo Branco, GDC Silvares, Desportivo de Castelo Branco, AD Carregado, Sertanense e ADE “A” e “B”), sub-11 (ADE “A” e “B”, AD Encarnação e Olivais, Académica de Coimbra, AC Santarém, SC Carrazeda e Arronches FC) e sub-12 (Sporting, Benfica, FC Porto, ADE, duas equipas da Dragon Force Madeira, Académica de Coimbra e Guarda Unida).

O torneio tem um orçamento de cerca de 15 mil euros e conta com o apoio do município da Covilhã, União de Freguesias de Covilhã/Canhoso e de alguns patrocinadores locais.