16-06-2018 11:09

Alvoco da Serra celebra este fim-de-semana o início do verão

A aldeia de Alvoco da Serra (Seia) celebra o início do verão, durante o fim-de-semana, com várias iniciativas e uma caminhada pelos "giros da água" em noite de lua cheia.

O programa inclui gastronomia, artesanato, recriações de músicas e danças pagãs, a festa do solstício e uma caminhada que será feita à luz da lua e de um lampião.

A organização da iniciativa garante que «participar nesta festa de montanha é vivenciar momentos únicos e irrepetíveis que persistem na memória dos habitantes da aldeia» de Alvoco da Serra, na região da Serra da Estrela.