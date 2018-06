15-06-2018 18:02

Despiste no Rochoso (Guarda) causou um morto e um ferido grave

O despiste de um veículo ligeiro na zona do Rochoso (Guarda), esta tarde, causou um morto e um ferido grave.

O alerta foi dado pelas 16h03 e no local estão 15 elementos dos bombeiros da Guarda e seis veículos, além da GNR e da equipa da VMER.