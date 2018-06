15-06-2018 17:48

Minimaratona “Correr Contra a Violência Doméstica” hoje no parque urbano do Rio Diz

O Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, é amanhã o palco da minimaratona “Correr Contra a Violência Doméstica”, organizada pelos cursos de Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos e de Repórter de Som e Imagem do IPG.

A iniciativa, com início pelas 18h30, inclui uma corrida de 8,8 quilómetros (quatro voltas ao percurso pedestre do Parque Urbano do Rio Diz) e uma caminhada de 2,2 quilómetros. A primeira tem fins competitivos, enquanto a segunda é destinada a todas as faixas etárias e não tem fins competitivos.

As inscrições são efetuadas ‘online’ através do ‘site’ www.contraviolencia.ipg.pt ou via ‘email’ (contraviolencia@ipg.pt).