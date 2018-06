15-06-2018 16:53

“Ecos do Côa” estreia esta noite em Figueira de Castelo Rodrigo

O espetáculo de dança “Ecos do Côa” tem estreia marcada para hoje (22 horas) no Largo Serpa Pinto, em Figueira de Castelo Rodrigo.

A produção devia ter sido apresentada no passado sábado, mas teve que ser adiada devido às condições meteorológicas.

Trata-se de uma criação dos DEMO, em coprodução com a CARB, que se inspira no sabor a terra, nos brasões e nas lendas dos municípios da região, bem como na natureza. O elenco inclui 38 protagonistas amadores dos concelhos de Figueira de Castrelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Trancoso e Mêda.

É o primeiro espetáculo do projeto “Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela”, promovido pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), em parceria com a Associação de Municípios da Cova da Beira e das respetivas autarquias.

O objetivo desta iniciativa é criar uma rede cultural pela qual vão itinerar produções de dança, teatro e música.