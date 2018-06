15-06-2018 12:51

Congresso de Medicina de Hipóxia reúne especialistas e atletas em Manteigas

Manteigas acolhe, entre hoje e domingo, o IIº Congresso Internacional de Medicina de Hipóxia, organizado pela Clínica Médica do Exercício do Porto e pela Universidade da Beira Interior (UBI).

Trata-se do maior evento nacional sobre esta temática e vai debater os benefícios clínicos da medicina de hipóxia e do treino de atletas em altitude com os contributos de professores e investigadores da área, bem como de atletas e treinadores de alta competição, caso de Armando Teixeira (trail), Rui Sousa (ciclismo), Emanuel Silva (canoagem), Miguel Nascimento (natação), Rudi Bernardo (triatlo), Pedro Guedes (alpinismo) e Vítor Baía (parapente).

O congresso decorre no Centro Cívico com vários painéis que vão da fisiologia da hipóxia e de experiências de Centros de Altitude a outras temáticas como doenças de altitude, vivências de atletas, alpinistas e treinadores, terminando com hipóxia, rendimento e bem-estar.

O último dia do congresso inclui diversas atividades de montanha como “trail running”, caminhada, escalada e voo de parapente.